​Чемпионат мира по водным видам спорта

Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани пройдет с 24 июля по 9 августа 2015 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 2,5 тыс. участников, 1800 официальных лиц, прибудут представители из порядка 200 стран мира. В Казани в 2015 году будет разыграно рекордное за всю историю чемпионата количество наград - 75 комплектов - в шести видах спорта.

Расписание

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