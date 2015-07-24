Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани пройдет с 24 июля по 9 августа 2015 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 2,5 тыс. участников, 1800 официальных лиц, прибудут представители из порядка 200 стран мира. В Казани в 2015 году будет разыграно рекордное за всю историю чемпионата количество наград - 75 комплектов - в шести видах спорта.
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