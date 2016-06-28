Научно-популярный лекторий «Наука в летнюю ночь»

28 июня на открытой площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ (Татарстан, 2) состоится первое мероприятие «Наука в летнюю ночь» серии «PRO НАУКА в КФУ», объединяющее четыре научно-популярных лектория, интерактивную образовательную и развлекательную зоны.

Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru

Особенность мероприятия – это необычный формат проведения под открытым небом и большое разнообразие образовательных активностей. Научно-популярный лекторий расположен в четырех шатрах по темам:

«Филология и культурология» - столетний обзор русской поэзии, история музыки в шаржах, клиническая лингвистика и нейролингвистика, калейдоскоп языков мира, разбор литературных жанров на примере сказок Диснея и фантастики Рэя Брэдбери

«История и востоковедение» - научные экспедиции и археологические исследования, феномен русского авангарда, обзор восточной философии и новейшей истории Китая, исторический портрет легендарного полководца

«Татаристика» - современное развитие национальной литературы, где и как изучать татарский язык, этногенез татарского народа, «непереводимое» в работе переводчика, татарская драматургия и музыка

«Психология» - вся правда о психологии, загадки человеческой души, психологические иллюзии, стрессоустойчивость, анатомия конфликта и психологическое здоровье

Еще больше гуманитарных дисциплин представлено в интерактивной зоне для малых групп – это творческие зоны, мастер-классы, эксперименты, квесты, кинотеатр, выставки. Кроме того, запланирована насыщенная развлекательная программа и зона отдыха для гостей.

На общей интерактивной зоне гостей ждут живые выступления музыкальных коллективов, историческое дефиле и средневековые бои, образовательный кинотеатр, тренинги и индивидуальное психологическое типирование, мастер-классы по живописи, оригами, кожной мозаике, каллиграфии и эбру.

«Ночные студенты» КФУ смогут побывать на древнерусском суде, попробовать свои силы в лингвистическом «баттле» и узнают, как стать звездой YouTube. Тут же будет организован фудкорт и детская игровая зона. Под открытым небом также состоятся выставки, кинопоказ, концерт, световое шоу, подвижные игры и квесты. И это еще далеко не вся запланированная программа.

Эстафету образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» затем подхватят и другие институты и факультеты: в июле запланированы два мероприятия цикла естественнонаучных направлений. Побыть на одну ночь студентом КФУ смогут все желающие любых возрастов абсолютно бесплатно.

Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru

