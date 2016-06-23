Открытие летней террасы ресторана KEDR отеля DoubleTree by Hilton

23 июня состоится приватная закрытая вечеринка в честь открытия летней террасы ресторана KEDR отеля DoubleTree by Hilton!

Гамма ароматов, буйство красок и невероятные приключения Французской провинции в историческом районе Казани, уютный старинный дворик, который пронизан тысячелетней историей!

Только у нас дегустация коктейлей и закусок, приготовленных шеф-поваром нашего ресторана KEDR на открытом огне. Насыщенная шоу-программа с участием вокалистов, изящные хореографические этюды от артистов театра оперы и балета, инструментальное сопровождение, а также розыгрыш огромного количества подарков!