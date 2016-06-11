Деловой Форум «Сто успешных романтиков»

11-12 июня на территории «Экспедиция Парк» (Московская обл., Пушкинский р-он, дер. Никольское) соберутся 100 успешных предпринимателей, которые несут миссию, умеют выстраивать взаимовыгодные партнерства, готовы учиться друг у друга и ценят интересных собеседников.

Акцент сделан не на масштаб события, выраженный в числе участников, а на «качество», которое позволит в полной мере реализовать миссию и достичь поставленных целей, поскольку это не разовое мероприятие, а элемент формирования пассионарного бизнес-сообщества.

«Мы хотим, чтобы каждый участник получил максимальную ценность – это общение, это новые проекты ...», – В. Кизеев. Задача организаторов сделать так, чтобы эти люди оказались полезными и интересными друг для друга.

Деловой Форум «Сто успешных романтиков» направлен на открытие и обмен возможностями для развития бизнеса. Организаторам удастся собрать круг действительно сильных людей, обладающих ресурсами и здоровыми амбициями для развития бизнеса и улучшения окружающего мира. Участники на форум набираются только по рекомендациям партнеров (список партнеров можно посмотреть на сайте или в facebook).

Больше информации о Деловом Форуме и форма регистрации на сайте

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По всем вопросам:

Александра Бюллер

brandmaster.ab@gmail.com