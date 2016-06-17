Международная конференция «Торговый центр будущего»

17 июня 2016 г. в Москве пройдет международная конференция «Торговый центр будущего». В мероприятии примут участие собственники и управляющие торговыми объектами столицы, крупных мегаполисов России, а также Казахстана и Белоруссии.

Событие войдет в федеральную серию бизнес-конференций «Торговый центр будущего», которые уже более трех лет проводятся в крупных городах страны – Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону и тд. Организатор - Группа Ekbpromo, поддержку оказывают крупные международные и федеральные консалтинговые структуры.

Эксперты деловой программы:

И ВАН АРТЕМОВ, руководитель направления развития концепций торговых центров CBRE

ЭВЕЛИНА ИШМЕТОВА, заместитель генерального директора компании RRG, председатель экспертного совета по редевелопменту РГУД

САША ЛУКИЧ, управляющий партнер и главный архитектор проектного бюро Portner Architects

ВАЛЬДЕМАР ВАЙСС, Глава Российского филиала «Мунитор Группе»

АЛЕКСЕЙ ВЕРХОВСКИЙ, заместитель начальник отдела, заведующий сектором региональных продаж Отдела страхования гражданской ответственности ОСАО «Ингосстрах»

АНДРЕЙ ПАНИН, консультант по торговой недвижимости, автор концепций Life Style в ряде ТРЦ в регионах России

Вопросы для обсуждения:

Тенденции розничной торговли и покупательского поведения

Торговые центры формата у дома

Социальные сети для ТРК

Безопасность торговых объектов и способы минимизировать риски

Плата с оборота: доверяй, но проверяй!

Анализ розничных операторов для ТРЦ

Креативные пространства в ТРЦ

Игровые зоны в ТРЦ

ВХОД СВОБОДНЫЙ для представителей ТРЦ при условии регистрации.

Онлайн-регистрация

Организатор конференции:

Валерия Кошель, Татьяна Залманова

моб: + 79221887707, +7922 1202056

e-mail: info@ekbpromo.ru

http://www.ekbpromo.ru/

План конференций "Торговый центр будущего" на 2016 год: