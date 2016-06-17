17 июня 2016

Международная конференция «Торговый центр будущего»

17 июня 2016 г. в Москве пройдет международная конференция «Торговый центр будущего». В мероприятии примут участие собственники и управляющие торговыми объектами столицы, крупных мегаполисов России, а также Казахстана и Белоруссии.

Событие войдет в федеральную серию бизнес-конференций «Торговый центр будущего», которые уже более трех лет проводятся в крупных городах страны – Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону и тд. Организатор - Группа Ekbpromo, поддержку оказывают крупные международные и федеральные консалтинговые структуры.

Эксперты деловой программы:

  • ИВАН АРТЕМОВ, руководитель направления развития концепций торговых центров CBRE
  • ЭВЕЛИНА ИШМЕТОВА, заместитель генерального директора компании RRG, председатель экспертного совета по редевелопменту РГУД
  • САША ЛУКИЧ, управляющий партнер и главный архитектор проектного бюро Portner Architects
  • ВАЛЬДЕМАР ВАЙСС, Глава Российского филиала «Мунитор Группе»
  • АЛЕКСЕЙ ВЕРХОВСКИЙ, заместитель начальник отдела, заведующий сектором региональных продаж Отдела страхования гражданской ответственности ОСАО «Ингосстрах»
  • АНДРЕЙ ПАНИН, консультант по торговой недвижимости, автор концепций Life Style в ряде ТРЦ в регионах России

Вопросы для обсуждения:

  • Тенденции розничной торговли и покупательского поведения
  • Торговые центры формата у дома
  • Социальные сети для ТРК
  • Безопасность торговых объектов и способы минимизировать риски
  • Плата с оборота: доверяй, но проверяй!
  • Анализ розничных операторов для ТРЦ
  • Креативные пространства в ТРЦ
  • Игровые зоны в ТРЦ

ВХОД СВОБОДНЫЙ для представителей ТРЦ при условии регистрации.

Онлайн-регистрация

Организатор конференции:

Валерия Кошель, Татьяна Залманова
моб: + 79221887707, +7922 1202056
e-mail: info@ekbpromo.ru
http://www.ekbpromo.ru/

План конференций "Торговый центр будущего" на 2016 год:

  • 18 февраля - Тюмень
  • 03 марта - Санкт-Петербург
  • 05 апреля - Екатеринбург
  • 19 апреля - Воронеж
  • 24 мая - Новосибирск
  • 17 Июнь - Москва
  • 07 сентября - Самара
  • 16 сентября - Краснодар
  • 20 октябрь - Владивосток
  • 10 ноября - Казань
  • 07 декабря - Астана

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