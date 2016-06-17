17 июня 2016 г. в Москве пройдет международная конференция «Торговый центр будущего». В мероприятии примут участие собственники и управляющие торговыми объектами столицы, крупных мегаполисов России, а также Казахстана и Белоруссии.
Событие войдет в федеральную серию бизнес-конференций «Торговый центр будущего», которые уже более трех лет проводятся в крупных городах страны – Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону и тд. Организатор - Группа Ekbpromo, поддержку оказывают крупные международные и федеральные консалтинговые структуры.
Эксперты деловой программы:
Вопросы для обсуждения:
ВХОД СВОБОДНЫЙ для представителей ТРЦ при условии регистрации.
Организатор конференции:
Валерия Кошель, Татьяна Залманова
моб: + 79221887707, +7922 1202056
e-mail: info@ekbpromo.ru
http://www.ekbpromo.ru/
План конференций "Торговый центр будущего" на 2016 год:
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