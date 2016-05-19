19 мая 2016

Анюта - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Анюта - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Музыка Валерий Гаврилин

Балет в 2 действиях (12+)
Либретто А. Белинского и В. Васильева по рассказу А.П.Чехова «Анна на шее»
Хореография и постановка ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА

Музыкальный руководитель и дирижер – Ренат Салаватов
Ассистент балетмейстера - Кирилл Шморгонер (Самара)
Педагоги-репетиторы - Елена Кострова, Владимир Яковлев
Сценография заслуженного художника России Беллы Маневич (1922-2002)
Художник по восстановлению – Владимир Самохин

ПОСТАНОВКА 2011 ГОДА

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