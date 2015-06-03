X Международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520»

3-5 июня в г.Сочи состоится юбилейный Х Международный железнодорожный бизнес-форум « Стратегическое партнерство 1520», в рамках которого предполагается обобщить достижения десятилетнего периода проведения мероприятия и обозначить приоритеты железнодорожного комплекса на ближайшую перспективу. Учитывая непростые экономические условия, складывающиеся на «пространстве 1520», повестка дня будет ориентирована на поиск новых «окон возможностей» в железнодорожном транспорте с акцентом на ее ключевые бизнес-направления: машиностроение, перевозка, логистика, инфраструктура и др. Одним из центральных элементов деловой программы станет «Транспортно-энергетический пояс «Развитие» как фактор содействия экономическому росту и социальному благополучию прилегающих территорий. Тематика мегапроектов будет также рассмотрена в инвестиционном контексте - через призму убедительности финансово-экономических расчетов и продуманности инвестиционной модели инфраструктурных проектов. Значительное внимание планируется уделить проблематике поддержки вагоностроительных предприятий в условиях увеличения стоимости металлургического сырья и энергоресурсов, осложнения условий банковского кредитования.

В работе форума примут участие руководители железнодорожных компаний и профильных международных организаций, национальные железнодорожные администрации стран СНГ и Евросоюза, компании-операторы подвижного состава, производители транспортной техники, предприятия транспортно-логистического, лизингового и страхового комплекса, представители органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, а также широкий круг экспертов в области экономической политики, банковской деятельности и международных отношений.

Международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520» является уникальной площадкой для совместного поиска эффективных решений наиболее неоднозначных вопросов железнодорожного сектора, затрагивающих интересы абсолютно всех участников рынка перевозок: промышленные предприятия, транспортные и логистические компании, производители вагонов и локомотивов, мелкий и средний бизнес. Деловая программа мероприятия включает более 20 различных дискуссионных и интерактивных форматов, в которых принимают участие порядка 1400 специалистов более чем из 30 государств. Аудиторию форума составляют ведущие компании транспортного сектора из России, стран СНГ и Евросоюза. Ежегодно в рамках работы форума заключаются крупные международные соглашения по стратегическим направлениям развития железных дорог на «пространстве 1520», а также крупные контракты на поставку и обслуживание железнодорожной техники.

Генеральный партнер форума - ОАО «Российские железные дороги».

Организатор - ООО «Бизнес Диалог».