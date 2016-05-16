Дон Кихот - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

65-летию заслуженного артиста России и Татарстана Владимира Яковлева посвящается
Музыка Людвиг Минкус
Балет в 3 действиях
(6+)
Хореография Мариуса Петипа и Александра Горского в редакции Владимира Яковлева
"Цыганский танец" в хореографии Касьяна Голейзовского
Музыкальный руководитель постановки –
РЕНАТ САЛАВАТОВ
Художник-постановщик – ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
Художник по костюмам – ВИКТОРИЯ ХАРХАЛУП (Москва)
Видеопроекции - ДАНИИЛ ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
ПОСТАНОВКА 2015 ГОДА
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