Конференция «Цифровая индустрия промышленной России-2016» (ЦИПР-2016)

«Цифровая индустрия промышленной России-2016» (ЦИПР-2016) соберет с 7 по 10 июня в Иннополисе более трех тысяч российских и международных участников.

Впервые на одной площадке представители промышленности, ИТ-компаний, оборонного комплекса, венчурные инвесторы, отраслевые эксперты обсудят вопросы, связанные с развитием российской электроники и с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в промышленности.

ЦИПР-2016 станет ежегодной площадкой для организации взаимодействия между государством и бизнес-сообществом по вопросам развития электроники, а также по привлечению инвестиций в новые проекты в таких сферах, как телеком, технологии суперкомпьютерных вычислений, промышленная робототехника, автономные и роботизированные мобильные комплексы, системы автоматизации производства. Проекты, анонсированные в рамках ЦИПР, представляют интерес для всего Евразийского пространства и стран БРИКС.

Основные панельные дискуссии посвящены новым технологическим укладам индустрии 4.0, появлению «умных» фабрик, развитию «частного космоса» и квантовых технологий, перспективам использования ГЛОНАСС и другим темам. Помимо деловой программы и выставочной экспозиции, участникам мероприятия будет предложена биржа деловых контактов и интерактивные мероприятия. Для каждой категории участников предусмотрены индивидуальные возможности – встречи с инвесторами и получение грантов компаниями-стартапами, деловые завтраки представителей промышленной индустрии с ИТ-директорами крупнейших промышленных предприятий, подписание соглашений, проведение мастер-классов, участие в премии ИТ-стартапов и многое другое.

Стратегическим партнером ЦИПРа выступает Госкорпорация Ростех, принимающая активное участие в формировании повестки мероприятия. Согласно новой Стратегии Ростеха до 2025 года Госкорпорация должна войти в топ-5 мировых машиностроительных компаний мира, с акцентом на высокотехнологичную промышленность и электронику. В связи с этим Ростех формирует Электронный кластер, который должен выступить технологическим «ядром» отечественной электроники. Со стороны государства участие в ЦИПРе примут Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство связи и массовых коммуникаций, отвечающие за развитие высокотехнологичных сфер промышленности России.

Площадкой для проведения ЦИПРа выбран Иннополис – новый уникальный город, расположенный в Республике Татарстан и предназначенный для развития высокотехнологичных индустрий России. Сегодня в Иннополисе уже создана среда с современной инфраструктурой и широкими возможностями развития инновационных проектов в сфере ИКТ, отвечающая задачам, которые ставят перед собой организаторы и участники ЦИПРа. За подготовку и проведение ЦИПРа, коммуникацию с ключевыми партнерами и участниками мероприятия отвечает агентство маркетинговых коммуникаций Allnighters. Агентство специализируется на организации деловых мероприятий высокого уровня.

Результатом ЦИПРа должна стать «дорожная карта» развития российской электроники, учитывающая стратегические цели всех участников. Документ будет предусматривать возможность координации усилий между субъектами отрасли по различным направлениям, указывать приоритетные проекты и инициативы участников. «Дорожная карта» будет обновляться и дополняться участниками ЦИПРа ежегодно.

Подать заявку на участие в конференции или выступление в деловой программе можно на сайте конференции www.cipr.ru.

КОЛ-ЦЕНТР ЦИПР: 8 800 250 20 87