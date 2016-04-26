Бизнес-бранч «Строительный ритейл Республики Татарстан: новые формы рынка»

26 апреля интернет-газета «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Строительный ритейл РТ: новые формы рынка» и приглашает принять в нём участие руководителей DIY-ритейла, компаний-производителей строительных материалов.
Мероприятие состоится в рамках 21-й международной специализированной выставки «ВолгаСтройЭкспо», которая пройдет с 26 по 29 апреля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка».
Место проведения:
Павильон№1, конференц-зал «КАМА"
Тезисы встречи:
Материал по итогам мероприятия будет опубликован на www.realnoevremya.ru
По вопросам участия:
тел. 8 (843) 222-90-72
pr@realnoevremya.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.