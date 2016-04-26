Бизнес-бранч «Строительный ритейл Республики Татарстан: новые формы рынка»

26 апреля интернет-газета «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Строительный ритейл РТ: новые формы рынка» и приглашает принять в нём участие руководителей DIY-ритейла, компаний-производителей строительных материалов.

Мероприятие состоится в рамках 21-й международной специализированной выставки «ВолгаСтройЭкспо», которая пройдет с 26 по 29 апреля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка».

Место проведения:

Павильон№1, конференц-зал «КАМА"

Тезисы встречи:

Кто делит рынок DIY-ритейла в Татарстане?

Оптимизация затрат: на чем экономят торговые компании в кризис?

Прогноз развития рынка на 2016 год: ожидания динамики спроса и продаж?

Производство стройматериалов: может ли сейчас Татарстан обеспечить сам себя?

Альтернативные каналы сбыта продукции: механизмы и принципы работы производственников

Материал по итогам мероприятия будет опубликован на www.realnoevremya.ru





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