Образовательная акция Тотальный диктант

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма.

Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).

В этом году интернет-газета "Реальное время" присоединилась к "Тотальному диктанту" и стала закрытой площадкой для предпринимателей, решивших проверить свои знания.

Дата проведения: 16 апреля в 15.00

Место проведения: Кортъярд Марриотт Казань Кремль (ул. Карла Маркса, 6)

Принцип опциональной анонимности. Никто из участников Тотального диктанта не обязан указывать свое настоящее имя.

Принцип профессионального подхода к проверке. В каждом городе, в котором проводится Тотальный диктант, во главе проверочной комиссии стоит профессиональный преподаватель-филолог.

Принципы единства времени, текста, порядка проведения, критериев проверки. Тотальный диктант проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Во всех городах участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию. Во всех городах проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ.