Образовательная акция Тотальный диктант

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма.
Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).
В этом году интернет-газета "Реальное время" присоединилась к "Тотальному диктанту" и стала закрытой площадкой для предпринимателей, решивших проверить свои знания.
Дата проведения: 16 апреля в 15.00
Место проведения: Кортъярд Марриотт Казань Кремль (ул. Карла Маркса, 6)
Принцип опциональной анонимности. Никто из участников Тотального диктанта не обязан указывать свое настоящее имя.
Принцип профессионального подхода к проверке. В каждом городе, в котором проводится Тотальный диктант, во главе проверочной комиссии стоит профессиональный преподаватель-филолог.
Принципы единства времени, текста, порядка проведения, критериев проверки. Тотальный диктант проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Во всех городах участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию. Во всех городах проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ.
pr@realnoevremya.ru
тел. 222-90-72
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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