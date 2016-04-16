День Открытых Дверей в школе EF English First

Всех, кто хотел бы довести свой английский до совершенства (независимо от нынешнего уровня), ждут в казанском центре английского языка EF English First.
16 апреля в 13:00 в школах EF English First все желающие смогут бесплатно пройти полноценную диагностику своего уровня английского, получить персональные рекомендации преподавателя, а также посетить открытый урок с носителем языка.
Гости мероприятия при помощи консультантов EF English First смогут определиться с конкретной целью своего обучения и спланировать его программу. Преподаватели школы — настоящие профессионалы с огромным опытом работы и высокой квалификацией — объяснят, почему гораздо эффективнее изучать иностранный язык в ходе занятий с его носителями, а также ответят на все интересующие вопросы.
В день проведения мероприятия всем гостям предоставляется скидка на обучение в EF English First.
Регистрация обязательна для всех участников.
Справки по телефону (843) 233-44-44
Место проведения: офис EF English First (ул. Баумана, 44/8, Казань)
Регистрация обязательна для всех участников.
Справки по телефону (843) 233-44-44
Место проведения: офис EF English First (ул. Баумана, 44/8, Казань)
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