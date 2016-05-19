VIII международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit2016»

19-21 мая 2016 года в Казани пройдет VIII международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit2016».

KazanSummit – главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. Ежегодный Международный экономический саммит России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Собрания Российской Федерации, и правительства Республики Татарстан.

Ключевой темой Саммита 2016 года станет обсуждение новой архитектуры мировой экономики и перспектив развития финансовой индустрии стран ОИС в регионах Российской Федерации.

В рамках Саммита запланированы Пленарное заседание «Новая архитектура мировой экономики: перспективы развития финансовой индустрии ОИС в Российской Федерации», международная конференция «Достижения и вызовы в индустрии «Халяль»: российский и мировой опыт», деловой завтрак с VIP-участниками, семинар по исламскому банкингу, выставка посвященная инвестиционному и экспортному потенциалу Республики Татарстан, многое другое.

Среди участников КазанСаммит – Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, председатель Правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Сергей Беляков, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Ильяс Умаханов, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Константин Шувалов, исполнительный директор Исламского совета Южной Африки Шейх Тафир Наджар, Председатель международной ассоциации бизнеса и инвестиций IBIA Ахмед ГаляльЭльдин, Глава Союза торговли и инвестиций департамента по экономическим вопросам ОИС Наги Джаббаров, Министр по делам ислама, вакфов, призыва и наставления Саудовской Аравии Салих бин Абдульазиз бин Мухаммад Алишейх, Генеральный секретарь Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства Доктор Ахмед Мохийелдин Ахмед, Президент молодежного форума Организации исламского сотрудничества Э. Искандаров, чрезвычайные и полномочные послы более 10 стран, другие высокие зарубежные гости, видные российские экономисты и политики.

Организатор: Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Место проведения: ГТРК "Корстон"

Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.