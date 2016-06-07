Встреча с Евгением Котовым. «Высшая Лига Продаж»

7 июня 2016 г. В отеле «Ривьера» состоится встреча с Евгением Котовым в рамках семинара «Высшая Лига Продаж».
ЕВГЕНИЙ КОТОВ
Бизнес-тренер, владелец компании Practicum Group, которую он основал в 2005г. В 2014 году его компании «Practicum Group» было присуждено звание «Национально значимое предприятие».
Имеет 15 лет управленческого опыта. 18 лет личного опыта в области продаж
Специализация: продажи, мотивация, лидерство.
Обучил на данный момент более 30 000 руководителей и специалистов.
Охват деятельности: 80 городов и 8 стран (Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Латвия.)
Бесплатные статьи Евгения Котова
Бесплатные видео-уроки Евгения Котова
Более 4 000 000 просмотров на YouTube.com
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Участие платное. Полная программа семинара высылается по запросу.
Контактный телефон: +7 900 326 84 74
Официальный сайт мероприятия.
Место проведения: г. Казань, Отель Ривьера.
Контактный телефон: +7 900 326 84 74
Место проведения: г. Казань, Отель Ривьера.
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