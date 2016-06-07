07 июня 2016

Встреча с Евгением Котовым. «Высшая Лига Продаж»

7 июня 2016 г. В отеле «Ривьера» состоится встреча с Евгением Котовым в рамках семинара «Высшая Лига Продаж».

ЕВГЕНИЙ КОТОВ

Бизнес-тренер, владелец компании Practicum Group, которую он основал в 2005г. В 2014 году его компании «Practicum Group» было присуждено звание «Национально значимое предприятие».

Имеет 15 лет управленческого опыта. 18 лет личного опыта в области продаж

Специализация: продажи, мотивация, лидерство.

Обучил на данный момент более 30 000 руководителей и специалистов.
Охват деятельности: 80 городов и 8 стран (Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Латвия.)

Бесплатные статьи Евгения Котова

Бесплатные видео-уроки Евгения Котова

Более 4 000 000 просмотров на YouTube.com

Вам нужен этот семинар, если у Вас:

  • Высокая конкуренция
  • Низкие продажи
  • Недостаточно клиентов

Для кого это мероприятие?

  • Владельцев бизнеса
  • Топ-менеджеров
  • Начальников отдела продаж
  • Менеджеров по работе с клиентами
  • Продавцов

Что вы узнаете?

  1. Как мастерски уладить любое возражение?
  2. Как сделать клиента постоянным, и чтобы он рекомендовал Вас?
  3. Как с помощью существующих клиентов увеличить продажи?
  4. Как эффективно устанавливать контакт при «холодных звонках»?
  5. Как продавцу увеличить уверенность в себе?

Участие платное. Полная программа семинара высылается по запросу.

Контактный телефон: +7 900 326 84 74

Официальный сайт мероприятия.

Место проведения: г. Казань, Отель Ривьера.

Контакты

Контактный телефон: +7 900 326 84 74

Место проведения: г. Казань, Отель Ривьера.

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