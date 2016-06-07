Встреча с Евгением Котовым. «Высшая Лига Продаж»

7 июня 2016 г. В отеле «Ривьера» состоится встреча с Евгением Котовым в рамках семинара «Высшая Лига Продаж».

ЕВГЕНИЙ КОТОВ

Бизнес-тренер, владелец компании Practicum Group, которую он основал в 2005г. В 2014 году его компании «Practicum Group» было присуждено звание «Национально значимое предприятие».

Имеет 15 лет управленческого опыта. 18 лет личного опыта в области продаж

Специализация: продажи, мотивация, лидерство.

Обучил на данный момент более 30 000 руководителей и специалистов.

Охват деятельности: 80 городов и 8 стран (Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Латвия.)

Бесплатные статьи Евгения Котова

Бесплатные видео-уроки Евгения Котова

Более 4 000 000 просмотров на YouTube.com

Вам нужен этот семинар, если у Вас:

Высокая конкуренция

Низкие продажи

Недостаточно клиентов

Для кого это мероприятие?

Владельцев бизнеса

Топ-менеджеров

Начальников отдела продаж

Менеджеров по работе с клиентами

Продавцов

Что вы узнаете?

Как мастерски уладить любое возражение? Как сделать клиента постоянным, и чтобы он рекомендовал Вас? Как с помощью существующих клиентов увеличить продажи? Как эффективно устанавливать контакт при «холодных звонках»? Как продавцу увеличить уверенность в себе?

Участие платное. Полная программа семинара высылается по запросу.

Контактный телефон: +7 900 326 84 74

Официальный сайт мероприятия.

Место проведения: г. Казань, Отель Ривьера.