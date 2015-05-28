28 мая 2015

Форум Banking CFO 2015

Форум Banking CFO 2015

Форум финансовых директоров банковской сферы Banking CFO 2015 , организованный порталом CFO-Russia.ru и Клубом финансовых директоров, состоится 28-29 мая 2015 года

Современная российская банковская система претерпевает достаточно серьезные изменения, связанные с усилением конкуренции, с активизацией процесса слияний и поглощений, ростом доли проблемных активов и регулятивными ограничениями кредитных организаций, повышая риски и подталкивая банки к диверсификации структуры активов и доходов.

От активной жизненной позиции финансового директора банка во многом зависит благополучие кредитной организации. Форум направлен на улучшение финансового результата через обсуждение нерешенных задач, поиска и принятия решений.

У участников Форума есть отличная возможность получить практические знания и систематизировать свой собственный опыт.

Аудитория Форума: вице-президенты по финансам, заместители председателя правления банков, курирующие финансово-экономические вопросы, финансовые директора, топ-менеджеры банков, руководители планово-экономических департаментов, департаментов учета и отчетности, линейные руководители, риск-менеджеры

Ключевые темы Форума:

  • какие законодательные изменения происходят в банковском бизнесе;
  • какие тенденции и планы на будущее у финансовых директоров банков;
  • как эффективно реализовать стратегию развития в банке;
  • как организовать управленческий учет в банке;
  • какая практика формирования отчетности по МСФО в банке;
  • как оптимизировать систему налогообложения в банке;
  • как эффективно управлять банковскими рисками;
  • какие нюансы следует учесть в системе бизнес планирования и бюджетирования;
  • как строится система мотивации персонала в банках;
  • как автоматизировать банковские бизнес-процессы.

Главные пункты программы

Доклад представителя Банка России

Алексей Лобанов, заместитель директора департамента банковского регулирования Банка России, выступит с докладом на тему «Основные направления взаимодействия регулятора с банками на ближайшую перспективу».

Доклад лауреата премии «Лучший спикер CFO-Russia 2012»

Арндт Рехлинг, руководитель финансовой дирекции Райффайзенбанка, выступит с докладом на тему «Эффективное управление затратами в банках».

Стоимость участия

Стоимость участия при оплате до 20.02.15: 54 900 руб.

Стоимость участия не облагается НДС.

Обращаем ваше внимание, что при покупке нескольких участий одной компанией на третьего и каждого последующего делегата предоставляется скидка в 10 000 руб.

Контакты

По вопросам участия в Форуме финансовых директоров банковской сферы «Banking CFO 2013», возможностей выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону: +7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.

Место проведения: г. Москва, Hilton Ленинградская, ул. Каланчевская, д. 21/40

Подробности на официальном сайте

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