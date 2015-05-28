Форум Banking CFO 2015

Форум финансовых директоров банковской сферы Banking CFO 2015 , организованный порталом CFO-Russia.ru и Клубом финансовых директоров, состоится 28-29 мая 2015 года

Современная российская банковская система претерпевает достаточно серьезные изменения, связанные с усилением конкуренции, с активизацией процесса слияний и поглощений, ростом доли проблемных активов и регулятивными ограничениями кредитных организаций, повышая риски и подталкивая банки к диверсификации структуры активов и доходов.



От активной жизненной позиции финансового директора банка во многом зависит благополучие кредитной организации. Форум направлен на улучшение финансового результата через обсуждение нерешенных задач, поиска и принятия решений.



У участников Форума есть отличная возможность получить практические знания и систематизировать свой собственный опыт.

Аудитория Форума: вице-президенты по финансам, заместители председателя правления банков, курирующие финансово-экономические вопросы, финансовые директора, топ-менеджеры банков, руководители планово-экономических департаментов, департаментов учета и отчетности, линейные руководители, риск-менеджеры



Ключевые темы Форума:



какие законодательные изменения происходят в банковском бизнесе;

какие тенденции и планы на будущее у финансовых директоров банков;

как эффективно реализовать стратегию развития в банке;

как организовать управленческий учет в банке;

какая практика формирования отчетности по МСФО в банке;

как оптимизировать систему налогообложения в банке;

как эффективно управлять банковскими рисками;

какие нюансы следует учесть в системе бизнес планирования и бюджетирования;

как строится система мотивации персонала в банках;

как автоматизировать банковские бизнес-процессы.

Главные пункты программы

Доклад представителя Банка России

Алексей Лобанов, заместитель директора департамента банковского регулирования Банка России, выступит с докладом на тему «Основные направления взаимодействия регулятора с банками на ближайшую перспективу».

Доклад лауреата премии «Лучший спикер CFO-Russia 2012»

Арндт Рехлинг, руководитель финансовой дирекции Райффайзенбанка, выступит с докладом на тему «Эффективное управление затратами в банках».

Стоимость участия

Стоимость участия при оплате до 20.02.15: 54 900 руб.



Стоимость участия не облагается НДС.



Обращаем ваше внимание, что при покупке нескольких участий одной компанией на третьего и каждого последующего делегата предоставляется скидка в 10 000 руб.