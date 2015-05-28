Форум Banking CFO 2015

Форум финансовых директоров банковской сферы Banking CFO 2015 , организованный порталом CFO-Russia.ru и Клубом финансовых директоров, состоится 28-29 мая 2015 года
Современная российская банковская система претерпевает достаточно серьезные изменения, связанные с усилением конкуренции, с активизацией процесса слияний и поглощений, ростом доли проблемных активов и регулятивными ограничениями кредитных организаций, повышая риски и подталкивая банки к диверсификации структуры активов и доходов.
От активной жизненной позиции финансового директора банка во многом зависит благополучие кредитной организации. Форум направлен на улучшение финансового результата через обсуждение нерешенных задач, поиска и принятия решений.
У участников Форума есть отличная возможность получить практические знания и систематизировать свой собственный опыт.
Аудитория Форума: вице-президенты по финансам, заместители председателя правления банков, курирующие финансово-экономические вопросы, финансовые директора, топ-менеджеры банков, руководители планово-экономических департаментов, департаментов учета и отчетности, линейные руководители, риск-менеджеры
Ключевые темы Форума:
Главные пункты программы
Доклад представителя Банка России
Алексей Лобанов, заместитель директора департамента банковского регулирования Банка России, выступит с докладом на тему «Основные направления взаимодействия регулятора с банками на ближайшую перспективу».
Доклад лауреата премии «Лучший спикер CFO-Russia 2012»
Арндт Рехлинг, руководитель финансовой дирекции Райффайзенбанка, выступит с докладом на тему «Эффективное управление затратами в банках».
Стоимость участия
Стоимость участия при оплате до 20.02.15: 54 900 руб.
Стоимость участия не облагается НДС.
Обращаем ваше внимание, что при покупке нескольких участий одной компанией на третьего и каждого последующего делегата предоставляется скидка в 10 000 руб.
По вопросам участия в Форуме финансовых директоров банковской сферы «Banking CFO 2013», возможностей выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону: +7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.
Место проведения: г. Москва, Hilton Ленинградская, ул. Каланчевская, д. 21/40
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