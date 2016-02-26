26 февр. 2016

Online-конференция с Председателем Совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеславом Зубаревым

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26 февраля в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Вячеслав Зубарев, Председатель Совета директоров Группы компаний «ТрансТехСервис».

Тезисы к обсуждению:

  • Как изменится спрос на автомобили в этом году?
  • К чему готовится авторитейл в 2016 году?
  • Насколько конкурентоспособным стал российский автопром?


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