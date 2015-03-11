Национальный нефтегазовый форум и специализированная выставка «Нефтегаз. Инновации-2015»

Национальный нефтегазовый форум – первое в современной истории России мероприятие федерального масштаба, организованное Министерством энергетики Российской Федерации совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями - Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ),Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом. Форум является ключевым отраслевым событием года, во многом определяющим стратегию принятия решений в сложившейся геополитической ситуации.
Миссия форума - формирование всесторонней и достоверной оценки внешних и внутренних вызовов российской нефтегазовой отрасли посредством открытой дискуссии лидеров экспертного мнения, повышение качества прогнозирования и моделирования сценарных условий развития отраслей ТЭК на средне- и долгосрочную перспективу.
Среди вопросов, традиционно обсуждаемых на Форуме: долгосрочные цели и задачи нефтегазового сектора, развитие рыночной инфраструктуры энергетики, инновации и энергоэффективность в отрасли, анализ фискальной политики, создание конкурентной рыночной среды, совершенствование прогнозирования мировой цены углеводородов, международное сотрудничество, внешнеторговую политику, повышение эффективности переработки сырья, биржевую торговлю энергоресурсами и создание прозрачных индикаторов на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов, экологические нормативы, стандарты и промышленную безопасность в энергетике, нефтесервис и нефтегазовое машиностроение.
11-13 марта в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится специальная выставочная экспозиция «Нефтегаз. Инновации-2015», которая призвана стимулировать применение прорывных технологий и способствовать реализации комплексного подхода к инновационному вектору развития нефтегазового сектора экономики.
Аркадий Дворкович
Заместитель председателя
Правительства РФ
Александр Новак
Министр энергетики РФ
Сергей Донской
Министр природных ресурсов
и экологии РФ
Дмитрий Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Александр Шохин
Президент РСПП
Виктор Вексельберг
Президент фонда «Сколково»
Вагит Алекперов
Президент ОАО "ЛУКОЙЛ"
Виктор Зубков
Председатель Совета директоров ОАО "Газпром"
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Место проведения: г. Москва, Краснопресненская набережная, 16, ЦВК ЭКСПОЦЕНТР
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