Национальный нефтегазовый форум и специализированная выставка «Нефтегаз. Инновации-2015»

Национальный нефтегазовый форум – первое в современной истории России мероприятие федерального масштаба, организованное Министерством энергетики Российской Федерации совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями - Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ),Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом. Форум является ключевым отраслевым событием года, во многом определяющим стратегию принятия решений в сложившейся геополитической ситуации.



Миссия форума - формирование всесторонней и достоверной оценки внешних и внутренних вызовов российской нефтегазовой отрасли посредством открытой дискуссии лидеров экспертного мнения, повышение качества прогнозирования и моделирования сценарных условий развития отраслей ТЭК на средне- и долгосрочную перспективу.



Среди вопросов, традиционно обсуждаемых на Форуме: долгосрочные цели и задачи нефтегазового сектора, развитие рыночной инфраструктуры энергетики, инновации и энергоэффективность в отрасли, анализ фискальной политики, создание конкурентной рыночной среды, совершенствование прогнозирования мировой цены углеводородов, международное сотрудничество, внешнеторговую политику, повышение эффективности переработки сырья, биржевую торговлю энергоресурсами и создание прозрачных индикаторов на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов, экологические нормативы, стандарты и промышленную безопасность в энергетике, нефтесервис и нефтегазовое машиностроение.

11-13 марта в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится специальная выставочная экспозиция «Нефтегаз. Инновации-2015», которая призвана стимулировать применение прорывных технологий и способствовать реализации комплексного подхода к инновационному вектору развития нефтегазового сектора экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ

Аркадий Дворкович

Заместитель председателя

Правительства РФ

Александр Новак

Министр энергетики РФ

Сергей Донской

Министр природных ресурсов

и экологии РФ

Дмитрий Кобылкин

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Александр Шохин

Президент РСПП

Виктор Вексельберг

Президент фонда «Сколково»

Вагит Алекперов

Президент ОАО "ЛУКОЙЛ"

Виктор Зубков

Председатель Совета директоров ОАО "Газпром"

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