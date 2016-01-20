20 янв. 2016

Бизнес-бранч "Бизнес-образование: технологии будущего"

Бизнес-бранч

20 января состоится бизнес-бранч на тему "Бизнес-образование: технологии будущего".

Тезисы к обсуждению:

  • Тенденции рынка: будет ли деловая аудитория больше инвестировать в образование?
  • МВА или повышение квалификации: на чьей стороне больше преимуществ?
  • Бизнес-образование как второе высшее: программы, доступные в Татарстане
  • Бизнес-тренинги и семинары: какие компетенции сотрудников и руководителей стоит развивать на перспективу?
  • Корпоративное обучение: кто эффективнее – HR-директора или тренинговые компании?
  • Дистанционное бизнес-образование: спрос и перспективы
Официальная площадка мероприятия:

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