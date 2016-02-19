19, 20 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балеты им. М.Джалиля состоится Гала-концерт артистов Большого театра России (Москва). "Молодые голоса" с участием хора, оркестра и балета Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля.
Солисты – артисты и выпускники Молодежной программы Большого театра России, лауреаты международных конкурсов, выступающие на самых известных сценах мира – театрах Metropolitan Opera (Нью-Йорк), "Ковент-Гарден" (Лондон), Парижская Опера, Берлинская Государственная Опера, Королевский оперный театр Копенгагена, театр "Сан-Карло" в Неаполе, Королевский оперный театр Осло и др.: Оксана Волкова, Кристина Мхитарян, Ульяна Алексюк, Нина Минасян, Павел Валужин, Евгения Асанова, Даниил Чесноков, Сергей Радченко, Александр Киреев.
Главный хормейстер ТАГТОиБ им.М.Джалиля – Любовь Дразнина
Дирижеры – Ренат Салаватов (ТАГТОиБ им.М.Джалиля), Марко Боэми (Италия)
Художественный руководитель проекта, художественный руководитель Молодежной программы Большого театра России – Дмитрий Вдовин
Режиссер – Светлана Смирнова
Видеопроекции – Дмитрий Шамов
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте фестиваля
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