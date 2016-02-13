13 февр. 2016

Опера "Борис Годунов" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Опера

13 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балеты им. М.Джалиля в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Борис Годунов" (музыка Модест Мусоргский). Либретто М.П.Мусоргского по произведениям А.Пушкина и Н.Карамзина. Редакция Н.Римского-Корсакова.

Музыкальный руководитель постановки - Ренат Салаватов
Режиссер-постановщик - Михаил Панджавизе
Проект художественного оформления спектакля по эскизам Федора Федоровского выполнен художником Виктором Немковым и художником по костюмам Людмилой Волковой
Хормейстеры - Нурия Джураева, Любовь Дразнина

Постановка 2005 года

Народная музыкальная драма в 3 действиях (12+)

Подробнее о спектакле можно узнать на сайте фестиваля.

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