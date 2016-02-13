Опера "Борис Годунов" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

13 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балеты им. М.Джалиля в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Борис Годунов" (музыка Модест Мусоргский). Либретто М.П.Мусоргского по произведениям А.Пушкина и Н.Карамзина. Редакция Н.Римского-Корсакова.

Музыкальный руководитель постановки - Ренат Салаватов

Режиссер-постановщик - Михаил Панджавизе

Проект художественного оформления спектакля по эскизам Федора Федоровского выполнен художником Виктором Немковым и художником по костюмам Людмилой Волковой

Хормейстеры - Нурия Джураева, Любовь Дразнина

Постановка 2005 года



Народная музыкальная драма в 3 действиях (12+)



Подробнее о спектакле можно узнать на сайте фестиваля.