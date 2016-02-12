Опера "Аида" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

12 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балета им. М.Джалиля в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Аида" (музыка Джузеппе Верди). Либретто А.Гисланцони по сценарию О.Мариэтта
Музыкальный руководитель постановки -
Марко Боэми (Италия)
Режиссер-постановщик - Юрий Александров (Санкт-Петербург)
Художник-постановщик - Виктор Герасименко (Москва)
Хормейстер - Любовь Дразнина
Художник по свету - Айвар Салихов (Москва)
Видеопроекции - Даниил Герасименко (Москва)
Балетмейстер-постановщик - Ирина Шаронова (Санкт-Петербург)
Постановка 2013 год
Опера в 3 действиях, 7 картинах (12+)
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