Опера "Риголетто" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

10 февраля в 18.00 на сцене театра опера и балета им. М.Джалиля в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Риголетто" (музыка Джузеппе Верди). Либретто Ф. М. Пиаве по драме В. Гюго "Король забавляется"

Музыкальный руководитель и дирижер – Марко Боэми (Италия)

Дирижер – Ренат Салаватов

Режиссер – постановщик – Михаил Панджавидзе (Большой театр России, Москва)

Художник – постановщик – Андрей Злобин (Киев)

Художник по костюмам – Анна Ипатьева (Киев)

Хормейстер – Любовь Дразнина

Балетмейстер-постановщик – Александр Полубенцев (Санкт-Петербург)



Постановка 2009 года

Опера в 3 действиях (12+)