Опера "Риголетто" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

10 февраля в 18.00 на сцене театра опера и балета им. М.Джалиля в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Риголетто" (музыка Джузеппе Верди). Либретто Ф. М. Пиаве по драме В. Гюго "Король забавляется"
Музыкальный руководитель и дирижер –
Марко Боэми (Италия)
Дирижер – Ренат Салаватов
Режиссер – постановщик – Михаил Панджавидзе (Большой театр России, Москва)
Художник – постановщик – Андрей Злобин (Киев)
Художник по костюмам – Анна Ипатьева (Киев)
Хормейстер – Любовь Дразнина
Балетмейстер-постановщик – Александр Полубенцев (Санкт-Петербург)
Постановка 2009 года
Опера в 3 действиях (12+)
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