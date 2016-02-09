Опера "Турандот" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

9 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балета им. М.Джалиля в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Турандот" (музыка Джакомо Пуччини)



Композитор Джакомо Пуччини

Либретто Джузеппе Адами и Ренато Симони по одноименной пьесе Карло Гоцци

Музыкальный руководитель и дирижер - Ренат Салаватов

Дирижер - Айрат Ишмуратов

Режиссер-постановщик - Михаил Панджавидзе

Художник-постановщик - Игорь Гриневич (1952-2012)

Художник по костюмам - Юлия Ващенко

Художник по свету - Сергей Шевченко

Видеопроекции - Павел Суворов

Хормейстер - Любовь Дразнина



Постановка 2012 года



Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте фестиваля