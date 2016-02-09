09 февр. 2016

Опера "Турандот" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Опера

9 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балета им. М.Джалиля в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Турандот" (музыка Джакомо Пуччини)

Композитор Джакомо Пуччини
Либретто Джузеппе Адами и Ренато Симони по одноименной пьесе Карло Гоцци

Музыкальный руководитель и дирижер - Ренат Салаватов
Дирижер - Айрат Ишмуратов
Режиссер-постановщик - Михаил Панджавидзе
Художник-постановщик - Игорь Гриневич (1952-2012)
Художник по костюмам - Юлия Ващенко
Художник по свету - Сергей Шевченко
Видеопроекции - Павел Суворов
Хормейстер - Любовь Дразнина

Постановка 2012 года

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте фестиваля

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