Опера "Турандот" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

9 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балета им. М.Джалиля в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Турандот" (музыка Джакомо Пуччини)
Композитор Джакомо Пуччини
Либретто Джузеппе Адами и Ренато Симони по одноименной пьесе Карло Гоцци
Музыкальный руководитель и дирижер -
Ренат Салаватов
Дирижер - Айрат Ишмуратов
Режиссер-постановщик - Михаил Панджавидзе
Художник-постановщик - Игорь Гриневич (1952-2012)
Художник по костюмам - Юлия Ващенко
Художник по свету - Сергей Шевченко
Видеопроекции - Павел Суворов
Хормейстер - Любовь Дразнина
Постановка 2012 года
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте фестиваля
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