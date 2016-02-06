Месса DONA NOBIS PACEM - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

6 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балеты им. М.Джалиля состоится мировая премьера Мессы "Даруй нам мир" (музыка Иоганн Себастьян Бах) в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина

Композитор Иоганн Себастьян Бах

Идея, хореография и постановка Владимира Васильева



Музыкальный руководитель и дирижер – ВИНСЕНТ ДЕ КОРТ (Нидерланды)

Ассистент дирижера – АЛЕССАНДРО БИЧЧИ (Италия)

Хормейстер – ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА

Сценография – ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО

Компьютерная графика – ДАНИЛ ГЕРАСИМЕНКО

по рисункам СВЕТЛАНЫ БОГАТЫРЬ (Франция)

Художник по костюмам – ТАТЬЯНА АРТАМОНОВА

Художник по свету – АЙВАР САЛИХОВ

В спектакле принимают участие артисты оркестра, хора, балета Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля

МЕССА СИ МИНОР в 2 действиях (12+)



Подробная информация на сайте фестиваля.