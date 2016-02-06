Месса DONA NOBIS PACEM - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

6 февраля в 18.00 на сцене театра оперы и балеты им. М.Джалиля состоится мировая премьера Мессы "Даруй нам мир" (музыка Иоганн Себастьян Бах) в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина
Композитор Иоганн Себастьян Бах
Идея, хореография и постановка Владимира Васильева
Музыкальный руководитель и дирижер –
ВИНСЕНТ ДЕ КОРТ (Нидерланды)
Ассистент дирижера – АЛЕССАНДРО БИЧЧИ (Италия)
Хормейстер – ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Сценография – ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО
Компьютерная графика – ДАНИЛ ГЕРАСИМЕНКО
по рисункам СВЕТЛАНЫ БОГАТЫРЬ (Франция)
Художник по костюмам – ТАТЬЯНА АРТАМОНОВА
Художник по свету – АЙВАР САЛИХОВ
В спектакле принимают участие артисты оркестра, хора, балета Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля
МЕССА СИ МИНОР в 2 действиях (12+)
Подробная информация на сайте фестиваля.
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