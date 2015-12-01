01 дек. 2015

Опера "Трубадур" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

1 февраля в 18.00 в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится премьера оперы "Трубадур" (музыка Джузеппе Верди).

Музыкальный руководитель и дирижер - ВАСИЛИЙ ВАЛИТОВ (Москва)

Режиссер-постановщик - ЕФИМ МАЙЗЕЛЬ (США)

Художник-постановщик - ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
Художник по костюмам - ВИКТОРИЯ ХАРХАЛУП (Москва)
Художник по свету - АЙВАР САЛИХОВ (Москва)
Хормейстер - ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Компьютерная графика, видеопроекции - ДАНИИЛ ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
Ассистент дирижера - АЛЕССАНДРО БИЧЧИ (Италия)
Ассистент режиссера - АНАСТАСИЯ УДАЛОВА (Санкт-Петербург)

Опера в 2 действиях (12+)

Календарь

Все мероприятия