Опера "Трубадур" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

1 февраля в 18.00 в рамках XXXIV Международного оперного фестиваля им.Ф.И.Шаляпина состоится премьера оперы "Трубадур" (музыка Джузеппе Верди).
Музыкальный руководитель и дирижер - ВАСИЛИЙ ВАЛИТОВ (Москва)
Режиссер-постановщик - ЕФИМ МАЙЗЕЛЬ (США)
Художник-постановщик - ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
Художник по костюмам - ВИКТОРИЯ ХАРХАЛУП (Москва)
Художник по свету - АЙВАР САЛИХОВ (Москва)
Хормейстер - ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Компьютерная графика, видеопроекции - ДАНИИЛ ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
Ассистент дирижера - АЛЕССАНДРО БИЧЧИ (Италия)
Ассистент режиссера - АНАСТАСИЯ УДАЛОВА (Санкт-Петербург)
Опера в 2 действиях (12+)
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