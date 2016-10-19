19 окт. 2016

ДОРТРАНСЭКСПО 2016

ДОРТРАНСЭКСПО 2016

Цель ДОРТРАНСЭКСПО - продвижение и демонстрация передового опыта, последних достижений науки и техники в области дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Тематика выставки:

  • Дорожно-строительная техника
  • Лизинговые компании
  • Коммерческий автотранспорт
  • Проектные организации
  • Материалы и оборудование для строительства и эксплуатации дорог
  • Складской комплекс. Логистика
  • Грузовые и пассажирские перевозки (авто-, авиа-, железнодорожные, интермодальные и мультимодальные)
  • Обеспечение безопасности дорожного движения, дорожный сервис
  • Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ
  • Автокомпоненты. Шины, диски, масла, запасные части
  • Парковка. Гаражное сервисное оборудование
  • Средства связи и навигации
Подробная информация о выставке на официальном сайте.

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