07 дек. 2016

Специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань»

Специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань»

Ежегодно в выставке «Машиностроение. Металлообработка. Казань» принимают участие более 120 компаний. По итогам анкетирования участников выставки 2014 года 88,71% участников достигли поставленных целей, 69,2% экспонентов планируют принимать дальнейшее участие в выставке. Выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань» имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и одобрена Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI).

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ:

  • Металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование, инструмент
  • Материалы для металлообработки
  • Контрольно-измерительные приборы и инструменты
  • Продукция машиностроительных предприятий
  • Автоматизация производственных процессов
  • Средства и методы индивидуальной защиты
  • Оборудование для термической обработки
  • Гидравлическое и пневмооборудование
  • Ремонт и модернизация оборудования
  • Кузнечно-прессовое оборудование
  • Литейное оборудование
  • Робототехника

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:

  • Международная научно-техническая конференция
  • Международная Биржа субконтрактов – прямые переговоры Заказчик - Поставщик по вопросам изготовления и поставки деталей и узлов по техническому заданию Заказчика.Заказчиками выступают крупные европейские и российские предприятия - Бизнес-встречи главных специалистов промышленных предприятий Республики Татарстан, организованные по принципу мэтчмейкинга, которые позволяют презентовать продукцию вашей компании представителям руководства крупных промышленных предприятий и наладить перспективные партнёрские отношения в короткий срок
  • Конкурсы профессионального мастерства рабочих специальностей по стандартам WorldSkills
  • Конкурс «Лучший продукт выставок», направленный на определение прогрессивных технологий, оборудования и материалов в металлообрабатывающей отрасли
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте

Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"

Календарь

Все мероприятия