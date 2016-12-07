Специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань»

Ежегодно в выставке «Машиностроение. Металлообработка. Казань» принимают участие более 120 компаний. По итогам анкетирования участников выставки 2014 года 88,71% участников достигли поставленных целей, 69,2% экспонентов планируют принимать дальнейшее участие в выставке. Выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань» имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и одобрена Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI).
ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ:
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:
Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"
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