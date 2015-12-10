II Форум «Экосистема инноваций»

В Красной Поляне (г. Сочи) 10-11 декабря 2015 года состоится II Форум «Экосистема инноваций», посвященный развитию региональных инновационных экосистем России. Организатором форума выступает Российская венчурная компания.

В этом году ключевая тема форума – «Инновационная экосистема для создания новых рынков». В фокусе обсуждения – перспективные рынки Национальной технологической инициативы, создание специализированной инфраструктуры и среды для появления и развития на этих рынках российских компаний, способных конкурировать на глобальном уровне за технологическое лидерство.

В Форуме примут участие более 300 представителей самых успешных в России управляющих компаний территориальных инновационных кластеров, региональных органов государственной власти, бизнес-инкубаторов, технопарков, вузов, региональных венчурных фондов и других субъектов инновационной инфраструктуры.

Программа форума рассчитана на 2 дня и предполагает работу 4 обособленных треков (университетская экосистема, региональная инфраструктура, индустриальная экосистема, региональная венчурная экосистема).

По итогам работы форума решения и проекты, разработанные участниками, станут основой для подготовки методических материалов, законодательных инициатив и практического развития на уровне региональных, университетских и корпоративных инновационных экосистем.

С предварительной программой форума можно ознакомиться на сайте ОАО «РВК».

В случае заинтересованности необходимо обращаться к организаторам мероприятия по телефонам: 8 (495) 777-01-04, 777-01-06, электронной почте: info@rusventure.ru.