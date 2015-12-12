Зимний книжный фестиваль

12–13 декабря 2015 года в Центре современной культуры «Смена» пройдет Зимний книжный фестиваль — четвертый казанский фестиваль интеллектуальной литературы. Основой мероприятия традиционно станет книжная ярмарка, где все желающие смогут приобрести по издательским ценам современную художественную, публицистическую, научную, деловую, документальную и детскую литературу российских издательств, находящуюся за пределами книжного масс-маркета.

В отличие от предыдущих фестивалей, на этот раз особое внимание будет уделено книгам по изобразительному искусству, архитектуре, фотографии, кинематографу, театру, моде, дизайну, а также детским книгам и графическим романам. В публичной программе фестиваля акцент сделан на лекциях о современном искусстве, дизайне, книжной графике и авторских фотокнигах.

Спикерами Зимнего книжного фестиваля станут известные российские искусствоведы, практикующие дизайнеры, философы, современные художники, историки и исследователи визуальной культуры XX века. Среди гостей фестиваля: куратор Музея современного искусства «Гараж» Екатерина Иноземцева, заведующая сектором эстетики Института философии РАН и главный редактор философско-теоретического журнала «Синий диван» Елена Петровская, д изайнер и руководитель студии ABCdesign Дмитрий Мордвинцев, искусствовед Елизавета Плавинская, историк Анна Котомина. Для детей и родителей будут организованы мастер-классы от книжных издательств и казанских преподавателей изобразительного искусства и дизайна.

Помимо обширной программы литературных событий в «Смене» будет открыта выставка «Кинотеатр повторного фильма» — коллективный проект московских и петербургских кураторов и художников, впервые продемонстрированный в сентябре этого года в рамках специальной программы 6-й Московской биеннале современного искусства.



Фестиваль, организованный при поддержке мэрии Казани, является достойным завершением череды литературных мероприятий, проводимых в Республике Татарстан в рамках Года литературы.

Время работы:

12 декабря, 14:00 — 20:00

13 декабря, 12:00 — 20:00

Вход на два дня фестиваля: 100 рублей

Дети до 7 лет: бесплатно

Подробности можно узнать по тел. 249-50-23

Место проведения: Центр современной культуры «Смена» (ул.Бурхана Шахиди, 7)

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