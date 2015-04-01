16-ая Международная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение»

Организаторы
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан
Мэрия г. Казани
ОАО «Казанская ярмарка»
при поддержке
Президента и Правительства Республики Татарстан
ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
Совместно с выставкой проводится:
Заседание Правительства Республики Татарстан о реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2020 года"
XV-й международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность. Энергосбережение».
г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8, Выставочный центр «Казанская ярмарка»
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