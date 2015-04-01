01 апр. 2015

16-ая Международная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение»

16-ая Международная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение»

Организаторы

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан

Мэрия г. Казани

ОАО «Казанская ярмарка»

при поддержке

Президента и Правительства Республики Татарстан

ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ

  • продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования на предприятиях различных отраслей промышленности;
  • расширение и укрепление межрегионального и международного делового сотрудничества, способствующего динамичному развитию отрасли;
  • расширение региональных рынков продаж энергетического оборудования, представление технических ноу-хау и обмен опытом зарубежных и отечественных производителей

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:

  • Энергетическое оборудование и технологии
  • Гидро-, тепло-, электроэнергетика
  • Промышленная и коммунально-бытовая энергетика
  • Целевые программы энергосбережения
  • Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии и оборудование
  • Экологически чистые технологии и оборудование (технологии, снижающие антропогенное воздействие на климат, системы учета мониторинга антропогенных выбросов и стоков парниковых газов)
  • Энергетическая безопасность: Система атомного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения; методы и средства устранения технологических аварий производственных и транспортных объектов ТЭК
  • Электротехническое оборудование и изделия систем газоснабжения
  • Котлы, горелки, котельное и вспомогательное оборудование
  • Приборы и системы учета и регулирования потребления энергоресурсов, воды, газа
  • Средства передачи электро- и теплоэнергии, управление режимами электротехнических и теплоснабжающих систем
  • Альтернативная энергетика

Совместно с выставкой проводится:

Заседание Правительства Республики Татарстан о реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2020 года"

XV-й международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность. Энергосбережение».

Контакты

г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8, Выставочный центр «Казанская ярмарка»

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