XIII Международный банковский форум "Банки России – XXI век"

XIII Международный банковский форум "Банки России – XXI век" состоится 2-5 сентября 2015 года в Сочи, в отеле Radisson Blu Paradise Resort & Spa. В рамках форума пройдет XVII Банковская конференция "Финансовые рынки и экономический рост: Россия и международная практика", а также круглые столы: "Карта "Мир" на рынке безналичных платежей", "Актуальные вопросы кредитования и финансирования малого и среднего предпринимательства", "Модели банковского бизнеса: инфраструктура и новые возможности".

Традиционно в работе сессий и круглых столов принимают участие руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, Агентства по страхованию вкладов, топ-менеджеры российских и зарубежных банков, представители международных финансовых организаций.

В числе спикеров пленарных сессий: Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов, заместители Председателя Банка России Михаил Сухов, Василий Поздышев, Владимир Сафронов, директор департамента финансовой политики Минфина России Сергей Барсуков, заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, первый заместитель генерального директора ГК "Агентство по страхованию вкладов" Валерий Мирошников, исполнительный директор Всемирного Банка от России Андрей Лушин.

Международный банковский форум пользуется заслуженным вниманием банковского сообщества, органов власти и СМИ. В 2014 году в форуме приняло участие более 550 человек, его работу освещало более 70 печатных и электронных изданий. Немало предложений и инициатив, выработанных в ходе дискуссий на Форумах, были учтены в процессе совершенствования законодательных и нормативных актов.



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