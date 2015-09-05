Казанский международный фестиваль мусульманского кино

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Первый фестиваль был организован по инициативе Совета Муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ, Министерства культуры Республики Татарстан при поддержке Президента Республики Татарстан.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит под девизом «Через диалог культур к культуре диалога».

Целями фестиваля являются: обмен опытом деятелей культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья; показ творческих достижений кинематографистов, создающих фильмы, популяризирующие общечеловеческие духовно-нравственные и культурные ценности; создание объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах.

В программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора.

Только благодаря фестивалю зрители впервые увидели картины, снятые кинематографистами Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, других стран. Ежедневно в дни проведения кинофестиваля демонстрировались по 10-15 конкурсных фильмов, а также 5-10 фильмов внеконкурсной программы.

Наградами фестиваля являются:

Специальный приз Президента республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве»;

Специальный приз Международной организации «Тюрксой»;

Специальный приз от гильдии киноведов и кинокритиков России;

10 статуэток по номинациям.

В состав отборочной комиссии и жюри входят выдающиеся деятели искусства – кинорежиссеры, операторы, киноведы со всего мира.

В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия:

Конкурсные и внеконкурсные показы фильмов;

Мастер – классы;

Творческие встречи;

Пресс-конференции;

Круглые столы;

Дни кино стран-участников;

Церемонии открытия и закрытия фестиваля, награждения победителей;

Экскурсии;

Гала показы мусульманской моды; и др.