Конференция «Рынок ломбардов: как эффективно работать в новых условиях?»

28 августа 2015 года в «Гранд Отеле Казань» пройдет конференция «Рынок ломбардов: как эффективно работать в новых условиях?», участниками которой станут руководители ломбардов, работающих на территории Татарстана, а также представители отраслевых объединений ломбардов и МФО, Центрального Банка и Пробирного надзора.

Среди важнейших тем мероприятия: стратегии работы ломбардов в современных условиях, вопросы регулирования и саморегулирования рынка, а также взаимодействие отраслевых объединений и регуляторов. Среди участников будут представители Банка России, а также начальник Волго-Вятской инспекции пробирного надзора Олег Самарин.

На конференции будут рассмотрены вопросы работы ломбардов с драгоценными металлами. Коммерческий директор «ТРИАЛ ГРУПП Драгоценные металлы» Виталий Шишмарев расскажет о тенденциях и перспективах рынка золота, а представители Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора - об актуальных вопросах взаимодействия ломбардов и пробирной инспекции.

В ходе дискуссии под руководством президента Национального Объединения Ломбардов Алексея Лазутина участники мероприятия также обсудят актуальные вопросы построения системы саморегулирования на рынке ломбардов.

Кроме того, представитель компании «Algo-rithm» Дмитрий Соколов расскажет об автоматизированных системах учета, приобретающих большую важность в связи с увеличением объема и сложности отчетности ломбардов перед регулятором. О новациях в системе отчетности расскажет вице-президент Национального Объединения Ломбардов Наталья Насырова, а советник по правовым вопросам «Национального Партнерства Участников Микрофинансового Рынка» Анна Байтенова познакомит участников конференции с требованиями Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ.

Передовому оборудованию для ломбардной деятельности будет посвящен доклад Ирины Савушкиной, представляющей компанию «КЛИО», а коммерческий директор «ТРИАЛ ГРУПП Драгоценные Металлы» Виталий Шишмарев расскажет о программах кредитования ломбардов, возможностях страхования залогов и быстрой реализации невостребованных вещей. Кроме того, представители одной из крупнейших в России микрофинансовых организаций – ГК «Деньги сразу» познакомят участников с партнерскими программами, позволяющими ломбардам выдавать, в том числе, и беззалоговые займы.

Конференция проводится Национальным Объединением Ломбардов при поддержке «ТРИАЛ ГРУПП Драгоценные Металлы».

Партнерами конференции выступают компании «КЛИО» и «Algo-rithm».

Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться можно на сайте конференции

НП «Национальное Объединение Ломбардов» – российская общественная организация, целью которой является всестороннее содействие развитию рынка ломбардов. Партнерство проводит активную работу по мониторингу и анализу рынка, разработке и внедрению стандартов и правил ведения ломбардной деятельности, а также содействует принятию нормативных актов, направленных на упрощение работы его участников.