Выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS) 2015

Вы представитель розничной сети магазинов или дистрибьютор. Вы уже выпускаете или только планируете выпускать продукцию под своим собственным брендом. Вы хотите получить максимальный контроль над производством, качеством, ценообразованием и распределением Ваших товаров. Вы хотите снизить издержки и узнать, что именно предпочитает Ваш потребитель.

На выставке «Собственная Торговая Марка» (IPLS) 2015 Вы найдете ответы на все интересующие вопросы касательно СТМ. Здесь Вы встретитесь с лучшими производителями самых разных видов товаров и продуктов со всего мира и сможете лично провести переговоры о том, что необходимо именно Вам и Вашей сети.

Это единственное специализированное мероприятие по данной тематике в России и СНГ пройдет во второй раз 25-26 марта 2015 года в МВЦ Крокус Экспо, Москва (Павильон 2, зал 10).

По оценкам организаторов, предстоящее мероприятие объединит более 160 экспонентов со всего мира. Свое участие в выставке уже подтвердили компании из Беларуси, Великобритании, Дании, Израиля, Индии, Италии, Китая, Польши, России, Словакии, Словении, Тайваня, Франции и Чехии - именно поэтому выставка IPLS по праву является международным событием.

Cолнечная Италия будет представлена на IPLS 2015 под девизом Your Private Italy и станет почетным гостем мероприятия. Ведущие итальянские производители предложат вниманию посетителей товары самых различных категорий: бытовую химию, косметику и средства по уходу, упаковку, корма для животных, продовольственные товары. Некоторые компании будут принимать участие в выставке уже во второй раз: Peter Pan Plasdt SRL, Cosmoproject S.r.l.,Bergen SRL.

Следуя глобальным трендам экологичного и здорового питания, в рамках выставки мы представляем павильон Fresh Zone с натуральными продуктами от отечественных производителей: мясная, рыбная, молочная продукция, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. Представители розничных сетей и сектора общественного питания и гостиничного хозяйства смогут найти здесь своих поставщиков.

В течение двух дней выставки организатор мероприятия совместно с партнером Конгрессно-Выставочной Компаней «Империя» организует бесплатную деловую программу для экспонентов и представителей розничных сетей.

25 марта состоятся:

· Форум производителей и ритейлеров - центральное событие на рынке СТМ розничных сетей России. Делегаты услышат описание успешных кейсов от топ-менеджеров известных розничных сетей и производителей

· Активные Сетевые Продажи - экспонентам выставки предоставляется возможность принять участие в прямых переговорах с розничными сетями прямо на своих стендах.

26 марта: Центр Закупок Сетей: СТМ - столы переговоров с представителями ритейл сетей в специализированной зоне выставки Retailer's lounge.