Volga Fashion Show 2025

9-10 августа в Казани состоится ежегодное fashion-событие — Volga Fashion Show. В этом году оно будет еще масштабнее и пройдет на стадионе Ak Bars Арена.
Программа мероприятия разделена на два насыщенных дня:
Volga Fashion Show — ежегодный независимый fashion-проект, созданный в Казани в 2014 году. За 10 лет стал одним из главных региональных модных событий страны, объединяя показы, выставки и деловые мероприятия для профессионалов индустрии моды.
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