Volga Fashion Show 2025

9-10 августа в Казани состоится ежегодное fashion-событие — Volga Fashion Show. В этом году оно будет еще масштабнее и пройдет на стадионе Ak Bars Арена.

Программа мероприятия разделена на два насыщенных дня:

9 августа — день большого показа . На главной площадке Ak Bars Арены зрителей ждут коллекции дизайнеров из Казани, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и других городов. Среди участников — как именитые модельеры, так и амбициозные новички, уже заявившие о себе в fashion-среде. Гостей ждёт эффектный подиум, сильный стилистический кураторинг и визуальные решения, достойные мировых недель моды. После показов гости смогут посетить fashion-маркет , где будут представлены вещи из новых коллекций — уникальная возможность приобрести одежду прямо с подиума.

. На главной площадке Ak Bars Арены зрителей ждут коллекции и других городов. Среди участников — как именитые модельеры, так и амбициозные новички, уже заявившие о себе в fashion-среде. Гостей ждёт эффектный подиум, сильный стилистический кураторинг и визуальные решения, достойные мировых недель моды. После показов гости смогут посетить , где будут представлены вещи из новых коллекций — уникальная возможность приобрести одежду прямо с подиума. 10 августа — деловая программа для дизайнеров, стилистов, PR-специалистов и всех, кто работает в индустрии моды. Пройдут мастер-классы, открытые лекции и дискуссии с экспертами из мира моды, ритейла и брендинга. В фокусе — продвижение бренда, устойчивость, продажи и выход на новые рынки.

Volga Fashion Show — ежегодный независимый fashion-проект, созданный в Казани в 2014 году. За 10 лет стал одним из главных региональных модных событий страны, объединяя показы, выставки и деловые мероприятия для профессионалов индустрии моды.