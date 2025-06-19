III Научно-практическая конференция «Безопасность в медицине: технологии и решения»

19-20 июня в ІТ-парке имени Башира Рамеева пройдет российская научно-практическая конференция «Безопасность в медицине: технологии и решения», посвященная совершенствованию стандартов качества и безопасности в медицинских учреждениях России.
В программе конференции — доклады от экспертов и кейсы из реальной практики управления безопасностью, интерактивы и выставка, демонстрационный аудит.
Участники узнают, как выпускники Образовательной программы «Безопасность в медицине» на практике внедряют культуру безопасности в клиниках Татарстана и с какими вызовами они сталкиваются.
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