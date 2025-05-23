Арт-выставка «В фокусе»

Полномочное представительство Российской Гильдии Управляющихи Девелоперов в Республике Татарстан ежегодно проводит ключевое мероприятие в сфере девелопмента в Казани.
В этом году традиционный саммит состоится в одиннадцатый раз и пройдет в формате арт-выставки 23 мая на площадке Big Twin Arena.
Мероприятие соберет ведущих представителей рынка жилой и коммерческой недвижимости Республики Татарстан и ближайших регионов. Традиционно участниками мероприятия будут крупные девелоперы и застройщики, инвесторы, управляющие, а также архитекторы, проектировщики, представители органов власти и финансовых учреждений.
В программе:
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