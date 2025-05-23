Арт-выставка «В фокусе»

Полномочное представительство Российской Гильдии Управляющихи Девелоперов в Республике Татарстан ежегодно проводит ключевое мероприятие в сфере девелопмента в Казани.



В этом году традиционный саммит состоится в одиннадцатый раз и пройдет в формате арт-выставки 23 мая на площадке Big Twin Arena.

Мероприятие соберет ведущих представителей рынка жилой и коммерческой недвижимости Республики Татарстан и ближайших регионов. Традиционно участниками мероприятия будут крупные девелоперы и застройщики, инвесторы, управляющие, а также архитекторы, проектировщики, представители органов власти и финансовых учреждений.



В программе:

фото-работы в стиле сюрреализма;

кухня фьюжн от шеф-повара Павла Чемезова;

авторские коктейли;

общение с лидерами в сфере недвижимости;

КВИЗ «Взрослые игры с недвижимостью»;

выступление питерской группы Pretty Btchz.











