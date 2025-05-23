23 май 2025

Арт-выставка «В фокусе»

Арт-выставка «В фокусе»

Полномочное представительство Российской Гильдии Управляющихи Девелоперов в Республике Татарстан ежегодно проводит ключевое мероприятие в сфере девелопмента в Казани.

В этом году традиционный саммит состоится в одиннадцатый раз и пройдет в формате арт-выставки 23 мая на площадке Big Twin Arena.

Мероприятие соберет ведущих представителей рынка жилой и коммерческой недвижимости Республики Татарстан и ближайших регионов. Традиционно участниками мероприятия будут крупные девелоперы и застройщики, инвесторы, управляющие, а также архитекторы, проектировщики, представители органов власти и финансовых учреждений.

В программе:

  • фото-работы в стиле сюрреализма;
  • кухня фьюжн от шеф-повара Павла Чемезова;
  • авторские коктейли;
  • общение с лидерами в сфере недвижимости;
  • КВИЗ «Взрослые игры с недвижимостью»;
  • выступление питерской группы Pretty Btchz.






Календарь

Все мероприятия