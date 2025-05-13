13 май 2025

Форум «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Форум «Россия – Исламский мир: KazanForum»

С 13 по 18 мая в Казани состоится XVI международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Целью Форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

Каждый год гости и участники отмечают насыщенную деловую программу, результативные встречи, высоко оценивают уровень и растущий масштаб международного экономического форума.

Российская Федерация и Республика Татарстан по-новому раскрывают потенциал взаимодействия с государствами исламского мира. Ежегодный Международный экономический форум России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан.


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