С 13 по 18 мая в Казани состоится XVI международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Целью Форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.
Каждый год гости и участники отмечают насыщенную деловую программу, результативные встречи, высоко оценивают уровень и растущий масштаб международного экономического форума.
Российская Федерация и Республика Татарстан по-новому раскрывают потенциал взаимодействия с государствами исламского мира. Ежегодный Международный экономический форум России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан.
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