24 фев 2025

Бизнес-бранч «Как поменяется рынок ИЖС с марта 2025 года»

Бизнес-бранч «Как поменяется рынок ИЖС с марта 2025 года»

24 февраля на организованном интернет-газетой «Реальное время» бизнес-бранче встретимся с застройщиками в сегменте ИЖС, девелоперами и экспертами рынка.

Вопросы к обсуждению:

  • Как меняется спрос на частное домостроение в Татарстане, и ждать ли роста ИЖС в ближайшие годы;
  • Как изменит рынок ИЖС введение механизма счетов эскроу при расчетах с компаниями и предпринимателями, строящими дома по договорам строительного подряда;
  • Хватает ли финансирования ИЖС рынку, насколько охотно банки кредитуют этот сегмент бизнеса;
  • Какие направления в Татарстане более востребованы под ИЖС, учитывая, что вокруг города активно идет и высотная застройка.

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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