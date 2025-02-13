13 фев 2025

VI научно-практическая конференция «Дороги Евразии»

VI научно-практическая конференция «Дороги Евразии»

С 13 по 15 февраля в Казани состоится VI научно-практическая конференция «Дороги Евразии». Конференция станет площадкой для обсуждения насущных вопросов дорожной отрасли, передовых технологий и обмена практическим опытом.

В 2025 году VI научно-практическая конференция «Дороги Евразии» пройдет в новой локации — в технопарке «ИТ-парк имени Башира Рамеева». На мероприятии будут обсуждаться
вопросы применения новых технологий и материалов, направленных на повышение качества и безопасности объектов дорожного хозяйства, современные подходы к строительству и содержанию автодорог. Для специалистов-дорожников в рамках конференции будут организованы экскурсии на производственную площадку компании БАЗИС.


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