Церемония вручения XII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

14 декабря в КРК «Пирамида» состоится церемония вручения XII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

Золотые хиты, народная любовь и связь поколений. Всё это можно увидеть, услышать и почувствовать на церемонии вручения XII Национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы» — одном из главных событий татарской эстрады. Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Элвин Грей, Ильсия Бадретдинова, Филюс Кагиров — 14-го декабря на сцену выйдут 30 артистов. Песни лауреатов — весь этот год держались в топе радиочартов. Их выбирали сами слушатели.

Как и в предыдущие годы, на сцене выступят и популярные певцы, и те, кто делает первые шаги на татарскую эстраду. Следует отметить, что в этом году номинаций не будет — все 30 победителей будут признаны лауреатами Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

Статуэтки XII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» — это семиконечная звезда. Поэтому церемония разделена на 7 блоков. Каждый блок будет собираться в зависимости от тематики песни, по исполнителям. Так же есть изменения и в традиции приглашения авторов песни на сцену. Все авторы будут появляться на видеозаставках во время награждения.

Если в прошлом году на церемонии рассуждали о национальности, то в этом году будут искать источник вдохновения и любви. В этом году концерт пройдёт в формате музыкального мюзикла.

Билеты на церемонию закончились. На телеканале ТНВ музыкальную премию зрители смогут увидеть в новогодние каникулы.

Церемония награждения XII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» пройдет 14 декабря в 18:00 в «Пирамиде». 6+