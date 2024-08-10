Volga Fashion Show

10 и 11 августа в Казани состоится традиционный ежегодный городской праздник моды и красоты Volga Fashion Show. Около тридцати российских дизайнеров в Экстрим-парке «Урам» — пространстве для смелых и молодых — продемонстрируют свои новые коллекции. По результатам шоу трое лучших, которых определит профессиональное жюри, получат путевку в Москву на осеннее дефиле Недели Моды Volga Fashion Week.

10 августа в 19.00 начнется дефиле. Хедлайнерами шоу станут Дом татарской моды BURO BANU. Казанский бренд национальной одежды BURO BANU представит эксклюзивную коллекцию 2024 «МЯГЪНЯ ВАКЫТЫ» (ВРЕМЯ СМЫСЛОВ). Новая коллекция Элары Шайхи — это аллюзия на стилевые образы татарской женщины разных эпох, где традиционный татарский орнамент обретает новую жизнь в контексте современной городской среды.

Еще один бренд, который прочно ассоциируется с международным конкурсом красоты «Мисс Вселенная», от Ольги Маляровой из Санкт-Петербурга. Именно ее платья выбирают претендентки конкурса, а также звезды кино и телевидения для выхода на красные ковровые дорожки. Каждое платье, как произведение искусств, изготавливается в единственном экземпляре. Узнаваемый стиль, самые качественные материалы и изобилие ручной вышивки, уникальные методы пошива и всегда идеальная посадка на фигуре.

Анастасия Дьяконова, основательница бренда A.D.Line приготовила коллекцию «ODA». Это капсула, которая воплощает в себе концепцию тихой роскоши, предлагая уникальное сочетание стиля и комфорта. При создании коллекции дизайнер вдохновлялась природой женщины, способной оставаться верной себе и своим ценностям, не отказываясь от традиций и норм.

Лучшие три коллекции, которых определит профессиональное жюри, по традиции примут участие в дефиле осенью в Москве. МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани» стал партнером традиционного летнего модного шоу Volga Fashion Show. Он выберет лучшего дизайнера, который примет участие в разработке коллекции с национальными элементами для представителей комитета. Именно в этих костюмах сотрудники комитета будут представлять республику и Казань на международных выставках. Также в рамках партнерства с Комитетом по развитию туризма г. Казани дизайнер-победитель получит ужин на двоих, в одном из лучших ресторанов города, приглашение на выходные в отеле и обзорную экскурсию.

«ИТ-академия Казанского ИТ-парка им.Башира Рамеева» подарит трём выбранным дизайнерам курс по проектированию одежды с использованием технологий искусственного интеллекта — «Введение в цифровое проектирование одежды». После окончания обучения участники научатся работать с такими инструментами, как T-flex CAD, САПР «Грация» и Style-3D.



На следующий день после дефиле с 13.00 до 20.00 в Ресторане «Ван Гог» будет проходить деловая программа с лекциями, мастер-классами от ведущих представителей fashion-индустрии.

Римма Кашапова, арт-эксперт, исследователь традиционной культуры тюркских народов, член Союза художников России и эксперт международного класса декоративно-прикладного искусства выступит с лекцией «Загадки ханской моды». Кстати, ее авторскую коллекцию одежды, созданную совместно с юными модельерами к Году Семьи «Мама и я», также можно увидеть на подиуме.

Еще один мастер-класс проведет Саломея Гагуа, международный эксперт в Fashion индустрии, бизнес-тренер, основатель консалтингового бизнес-пространства SAGARUS AGENCY. Директор fashion брендов Drigant, Namelazz, Amalgama UAE, Code Couture,Try.on.dress, EDGE, Modus Fashion. Гостей ждет много других полезных мероприятий с участием Дарьи Санниковой, она же Директор МКУ «Комитета по развитию туризма г. Казани» и Басыровой Дианы, председателя комитета в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан.