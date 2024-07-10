Международная специализированная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «СТРОЙКА»

С 10 по 12 июля в Павильоне Nº3 современной выставочной площадки МВЦ «КазаньЭкспо» в Казани состоится международная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «Стройка».
Строительный комплекс Республики Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся в Российской Федерации. Задача Республики Татарстан — к 2024 году улучшить жилищные условия граждан республики на 37 тысяч семей ежегодно и ежегодного увеличения объема жилищного строительства. Для освещения вопросов развития данной отрасли в Казани состоится международная выставка «Стройка» — долгожданное событие в мире строительной индустрии. Специалисты отрасли смогут погрузиться в новейшие технологии, инновационные материалы и передовые методы строительства. Это место, где встретятся профессионалы для обмена опытом, получения информации по новинкам в строительной отрасли и знакомства с новыми партнёрами.
Более 10 регионов России и 7 городов Республики Татарстан — таков состав более 60-ти участников выставки 2024 года.
Мероприятия в рамках выставки «Стройка»:
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