XVIII сезон Всероссийского фестиваля импровизационной музыки “Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер”

XVIII сезон Всероссийского фестиваля импровизационной музыки (16+) пройдет в Пушечном дворе Казанского Кремля по четвергам с 4 июля по 22 августа.

В этом году на сцене выступят признанные мастера импровизационной и джазовой музыки: Мариам Мерабова и “Miraif”, квартет Алины Ростоцкой, Олег Аккуратов и Алексей Архиповский. Во второй половине фестиваля зрителей порадуют Вадим Эйленкриг, Этери Бериашвили, Ольга Скепнер, Андрей Руденко с юбилейным концертом и Алексей Чумаков.

Президент фестиваля, Ольга Скепнер, подчеркивает: “XVIII сезон для фестиваля — особенный, год совершеннолетия. Программа сложилась из хедлайнеров прошлых лет. Общая стилистическая палитра расширена концертом Алексея Чумакова, в котором смешиваются ритм-энд-блюз, фанк, соул и латиноамериканские ритмы. Мы с гордостью приглашаем самых талантливых музыкантов на нашу сцену уже 18 лет подряд. Этот год не станет исключением, и мы уверены, что программа придется по вкусу нашим зрителям.»

Площадкой для проведения нового сезона неслучайно выбран Пушечный двор. Одно из уникальных архитектурных сооружений Казанского Кремля, построенный в первой половине XVI века, Пушечный двор сегодня является популярным местом для посещения туристов. Великолепный городской пейзаж, открывающийся на город, несомненно создаст особую атмосферу и добавит неповторимого очарования джазовым концертам под открытым небом.

Дата проведения: 4 июля — 22 августа (каждый четверг), начало в 19:00

Место проведения: Пушечный двор Казанского Кремля

