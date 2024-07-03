03 июл 2024

Online-конференция с Рустемом Гариповым, начальником Управления Госавтоинспекции МВД по РТ

Online-конференция с Рустемом Гариповым, начальником Управления Госавтоинспекции МВД по РТ

3 июля в 11:00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Рустем Гарипов, начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ

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