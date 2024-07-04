04 июл 2024

Бизнес-бранч "Тренды и "must be" в жилом строительстве: как застройщики конкурируют за покупателей в 2024 году "

Бизнес-бранч

4 июля интернет-газета «Реальное время» проведет бизнес-бранч «Тренды и «must be» в жилом строительстве: как застройщики конкурируют за покупателей в 2024 году»

Вопросы к обсуждению:

  • «Мода» в жилом строительстве: тренды последних лет
  • Квартира в новостройке в 2024 году: что обязательно должно быть в современных ЖК классов «Эконом», «Бизнес» и «Комфорт»?
  • Уникальные решения казанских застройщиков и как они влияют на продаваемость квартир
  • Вокруг дома: как застройщики решают проблему дефицита социальной, рекреационной и логистической инфраструктуры

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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