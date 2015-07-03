​Молодёжный саммит БРИКС

Молодёжный саммит БРИКС - уникальная международная коммуникационная площадка, объединяющая молодых лидеров общественного мнения из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки из различных сфер профессиональной деятельности, направленная на развитие сотрудничества в общественно-политической, гуманитарной, культурной и образовательной сферах.

Проведение Саммита планируется на двух площадках: в г. Москве и г. Казани. Реализация первого этапа мероприятия предполагает культурную и образовательную программу в г. Москве с 1 по 2 июля 2015 года. Реализация второго этапа предполагает проведение двух мероприятий: Форума молодых лидеров общественного мнения БРИКС и Встречи министров и руководителей ведомств по делам молодёжи БРИКС с участием представителей Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в г. Казани с 3 июля по 7 июля 2015 года.

Цели Молодёжного саммита БРИКС

Содействие устойчивому и поступательному развитию объединения БРИКС путем развития межцивилизационного диалога и интеграционных процессов в гуманитарной сфере, а также создания прямых контактов между молодёжью и профильными органами в сфере молодёжной политики стран БРИКС.

Программа Молодёжного саммита

Молодёжный саммит БРИКС проводится в течение семи дней в формате панельных дискуссий, тематических встреч с лидерами мнения и экспертами, круглых столов, организованных для обсуждения вопросов сотрудничества между участниками. По результатам Саммита планируется выработать итоговый документ - Молодежный план действия с конкретными предложениями по темам Саммита.

Структура Молодёжного саммита

Предполагает организацию совместной работы панельных дискуссий, в рамках которых планируется проведение заседаний по тематическим секциям, сформированным с учетом актуальных направлений взаимодействия на пространстве объединения.

Форум молодых лидеров общественного мнения (300 - 350 чел):

Тематические секции:

1. Экономическое сотрудничество (энергетика, финансы, предпринимательство, инвестиции);

2. Сотрудничество в политической сфере (глобальная безопасность, конструирование новой модели мирового порядка, институциональное развитие);

3. Гуманитарное сотрудничество (гражданское общество, неформальное образование, социальная политика);

4. Информационное сотрудничество (журналистика, новые медиа, продвижение бренда БРИКС);

5. Научно-техническое сотрудничество (механизмы научно-технического сотрудничества, инновационное сотрудничество);

6. Встреча молодых дипломатов стран БРИКС.

Встреча Министров и Руководителей ведомств по делам молодёжи стран БРИКС



Официальный сайт мероприятия

