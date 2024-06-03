Реальное утро / 3 июня

Каждое утро Артем Гафаров, Олег Исаков и Александр Старшинов начинают с новостей — что случилось вчера и что ждёт нас сегодня. Подключайтесь и смотрите «Реальное утро» в аккаунтах «Реального времени» в RUTUBE, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и «Реальный Татарстан».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.