29 май 2024

Реальное утро / 29 мая

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Реальное утро 28 мая

Каждое утро Артем Гафаров, Олег Исаков и Александр Старшинов начинают с новостей — что случилось вчера и что ждёт нас сегодня. Подключайтесь и смотрите «Реальное утро» в аккаунтах «Реального времени» в «ВКонтакте», RUTUBE, YouTube, «Одноклассники» и «Реальный Татарстан».

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