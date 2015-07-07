XV Круглый стол главных редакторов СМИ рынка недвижимости

7 июля в Туле состоится юбилейный XV Круглый стол главных редакторов СМИ рынка недвижимости. Это мероприятие проводится в российской столице с 2008 года. За пределами Москвы Круглый стол будет организован впервые — и именно Тула примет его у себя. Тема встречи ведущих журналистов, застройщиков и представителей городской администрации звучит так: «Нам нужна обновленная Тула!»

За день до этого события участники мероприятия посетят крупные тульские стройки, а также осмотрят центр города, уделив особое внимание состоянию жилого фонда. Среди участников — ведущие журналисты федеральных и тульских СМИ, блогеры, крупнейшие девелоперы Тулы и Тульской области, архитекторы, представители банков, а также городской администрации, руководители общественных объединений («Народный Фронт», «Опора России», «Деловая Россия»).

Свое участие уже подтвердили Валерия Мозганова, редактор отдела «Недвижимость» радиостанции Business FM, Оксана Самборская, специальный корреспондент журнала «Недвижимость & Цены«, порталов Квадрум и Lenta.ru, Дмитрий Чариков, руководитель департамента контроля над соблюдением законности в сфере жилищного строительства Комитета по взаимодействию с федеральными органами власти при Совете Федерации РФ, Сергей Непомнящий, главный архитектор Института гелиотектуры.

Модератор круглого стола — Марта Савенко, корреспондент издательского дома «Коммерсантъ», шеф Координационного совета Клуба главных редакторов СМИ рынка недвижимости.

По итогам мероприятия в августовском номере «Тульского Бизнес Журнала» будет опубликован аналитический материал о ситуации на рынке недвижимости в Туле – с обилием фотографий со строительных объектов, комментариями экспертов, отзывами жителей и т.п. Также в эфир выйдут новости на деловом портале «Бизнес 71″, в ленте ИА «Тульские новости», показан сюжет в интернет-телевидении «ТелеТула».